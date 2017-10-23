На Миколаївщині через конфлікт один військовий поранив іншого з травматичної зброї

В м. Очаків Миколаївській області стався конфлікт зі стріляниною між двома військовослужбовцями, внаслідок чого одного з них було госпіталізовано з вогнепальним пораненням.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Миколаївської області, конфлікт відбувся ввечері 21 жовтня.

«Нетверезі чоловіки після відпочинку в одному з місцевих барів почали сваритись на вулиці. Конфлікт закінчився стріляниною», - повідомляє відомство.

Зазначається, що непроникаюче вогнепальне поранення отримав 27-річний військовий, якого було госпіталізовано до лікарні.

«Виявилось, що чоловік, який влаштував стрілянину, теж військовослужбовець, тільки іншої військової частини. Того дня він відпочивав із дівчиною у барі, а за сусіднім столиком знаходився потерпілий із другом. Коли заклад зачинився, а відвідувачі стали розходитись, вже на вулиці між компаніями виник словесний конфлікт», - повідомили в поліції.

У військового поліцейські вилучили травматичну зброю SCHMAISSER, а з місця події – три гільзи калібру 9 мм.

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Зі слів 23-річного військового, мешканця Одеської області, він почав стріляти, спочатку у повітря, а потім і в опонента, щоб не наражати на небезпеку себе та подругу. У свою чергу постраждалий запевняє, що ініціатором сварки від початку був не він.

Наразі поліція встановлює усі обставини конфлікту та перевіряє версії кримінального правопорушення.

Слідчими Очаківського відділу поліції проводиться розслідування. Очікуються результати експертних досліджень. Тривають слідчі заходи.