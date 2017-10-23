Поліція шукає свідків резонансної ДТП у Харкові (фото)

Поліція розшукує свідків резонансної ДТП у центрі Харкова, внаслідок якої загинули 5 людей. Про це повідомила прес-служба поліції області.

Слідчим управлінням ГУНП у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України за фактом ДТП у місті Харкові, яка сталася 18 жовтня.

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"У рамках розслідування слідчими встановлюються особи громадян, які перебували на місці пригоди. У зв’язку із цим слідче управління звертається до свідків події, а також до громадян, які зафіксовані на даних кадрах, надати інформацію до СУ ГУНП в Харківській області", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткнення з "Фольксвагеном" автомобіль "Лексус" вилетів на тротуар, де стояли люди. В результаті ДТП загинули п'ятеро людей, ще шестеро отримали травми.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

20 жовтня суд постановив взяти під варту на два місяці 20-річну Зайцеву, яка керувала «Лексусом». За версією слідства, у матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії.

У прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що Зайцева під час скоєння ДТП перебувала під дією опіатів.

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