На центральному залізничному вокзалі Києва вибухових пристроїв не виявили

Поліція не виявила вибухових пристроїв на центральному залізничному вокзалі Києва.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, оператор чергової частини поліції Київської області сьогодні близько 7.00 отримала повідомлення про замінування центрального залізничного вокзалу.

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З будівлі вокзалу було евакуйовано 1 тис. 400 пасажирів та 40 працівників. Приміщення і територія перевірені, вибухових пристроїв не виявлено.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Солом'янського управління поліції столиці. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України, за вчинення якого передбачено покарання до семи років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранкку пасажирів попросили залишити приміщення київського центрального залізничного вокзалу у зв'язку із загрозою вибуху.