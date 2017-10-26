У Дніпрі спіймали жінку, що грабувала породіллей просто у пологовому (відео)

У Дніпрі спіймали жінку, що грабувала породіллей просто у пологовому. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Вона продиралася до палат, забирала гроші, телефони та золоті прикраси, поки її жертви народжували чи були на процедурах. Крадійка заходила до приміщення під виглядом відвідувачки, а потім нишпорила по палатах.

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Її затримали о першій годині ночі, коли вона вже з награбованим намагалася піти геть. Як зізналася крадійка, речі продавала, щоб купити собі наркотики.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві хлопець пограбував магазин, щоб не з пустими руками зустрічати дружину з пологового будинку.