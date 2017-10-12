У Миколаєві хлопець пограбував магазин, щоб "достойно" зустріти дружину з пологового (відео)

У Миколаєві хлопець пограбував магазин, щоб не з пустими руками зустрічати дружину з пологового будинку. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

18-річний хлопець разом із товаришем вночі заліз до крамниці. Вони взяли з полиць продукти та витягли з каси шість тисяч гривень. На вкрадені гроші винайняли кімнату у сусідньому з магазином гуртожитку.

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Там разом з пограбованим їх і заскочили правоохоронці. Хлопець пояснив, що поліз у магазин заради дружини та новонародженого сина.

Він пояснив, що вони із дружиною сироти, та не мають житла і грошей.

Їх оперативно знайшли працівники поліцію завдяки опитуванню місцевих жителів. Йому загрожує від 3 до 6 років за статею "крадіжка".