"Вона думала, що встигне проскочити": патрульний розповів про слова Зайцевої відразу після ДТП

Патрульний поліцейський, який одним з перших приїхав на місце ДТП у Харкові, першим поспілкувався із Оленою Зайцевою і розповів, що вона розраховувала "проскочити" перехрестя. Про це повідомляє 057.ua.

"Ми були на зміні і почули у рацію крики, що всім екіпажам необхідно летіти на Сумську. Приїхали одними з перших, одночасно зі швидкою допомогою. До мене підбігла Олена Зайцева, але я ще не розумів, що вона водій, тому попросив її відійти і почав захищати місце ДТП стрічкою. Потім я повернувся до Олени, і вона сказала, що була за кермом Lexus. Вона віддала мені водійське посвідчення і документи на машину, які я передав слідчому", - розповідає патрульний.

За його словами, Зайцева була в машині зі своєю подругою. Обидві не отримали жодних тілесних ушкоджень.

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"Як тільки я до неї підійшов, вона сказала мені: "я бачила ситуацію і думала, що встигну проскочити перехрестя. Я бачила боковим зором Volkswagen". Вже потім її адвокат заборонила їй спілкуватися з усіма", - говорить поліцейський.

Патрульний взяв у слідчого направлення, посадив дівчат в машину і повіз на огляд.

"Інший екіпаж те ж саме зробив з водієм Volkswagen. Ми приїхали на огляд одночасно. Зайцева здала сечу і кров, у мене при цьому працювала боді-камера. Дівчина не проти була. Після цього нарколог задавала їй питання - що і коли пила. Зайцева відповіла, що випила келих вина з понеділка на вівторок, і приймала таблетки Пенталгін, які приймає вже 10 років. За її словами, це через стару травму, через яку ж у неї на обличчі залишилися шрами. Більше вона про травму говорити не схотіла. Нарколог сказав їй, що цей препарат строго не можна приймати, якщо ти водиш машину", - згадує "коп".

Після нарколога, водія Lexus доставили на вул. Маяковського, 22, у слідче управління поліції. Там Зайцеву і водія Volkswagen опитали.

"Водія Volkswagen першим допитали, він повернувся на місце пригоди, щоб забрати машину, але вона була заарештована. Він трохи обурився і сам поїхав в 4-у невідкладну допомогу, де і ліг на лікування. Коли опитували подругу Зайцевої, мене при допиті не було. Адвокат Зайцевої приїхала вже після здачі всіх аналізів. Адвокат Дронова (водій Volkswagen) вже був під час аналізів", - додав патрульний.

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Після цього, патрульному зателефонував його начальник, і сказав запросити активістів, які запевняли всіх, що Зайцева не затримана, а кров здавала інша людина.

"Вона здала кров другий раз при двох дівчат-активісток з "Дорожнього контролю", здається. Після цього вони розійшлися. Потім ми відвезли її в СІЗО на Холодній Горі в ізолятор. Цим все і закінчилося", - підсумував патрульний поліцейський.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткнення з "Фольксвагеном" автомобіль "Лексус" вилетів на тротуар, де стояли люди. Тоді повідомлялося, що в результаті ДТП загинули п'ятеро людей, ще шестеро отримали травми. Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

20 жовтня суд постановив взяти під варту на два місяці 20-річну Зайцеву, яка керувала «Лексусом». За версією слідства, в матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії. У прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що Зайцева під час скоєння ДТП перебувала під дією опіатів.