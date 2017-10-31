У Миколаєві працівник водоканалу з лопатою накинувся на перехожого (відео)

У Миколаєві нетверезий співробітник комунального підприємства "Миколаївводоканал" з лопатою напав на перехожого. Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

У поліції розповіли, що на вул. Космонавтів нетверезий співробітник комунального підприємства чіплявся до перехожих та лопатоюпобив чоловіку, який зробив йому зауваження.

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За висновками медичного освідування, в момент інциденту правопорушник перебував у стані сп'яніння. Крім того, очікуються результати судово-медичної експертизи, які встановлять ступінь тяжкості отриманих потерпілим тілесних ушкоджень", - йдеться в повідомленні поліції.

Слідчі кваліфікували інцидент, як хуліганство, відповідно розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.296 КК України. За вчинення хуліганських дій чоловіку загрожує покарання від штрафу до обмеження волі на строк до п'яти років.

У прес-службі МКП «Миколаївводоканал» повідомили, що за фактом нападу працівника на перехожого проводиться службове розслідування.