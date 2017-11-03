Виявлене в Сєвєродонецьку тіло іншого чоловіка, ймовірно, не пов’язане з убивством Самарського - прокуратура

У прокуратурі Луганської області заявляють, що виявлене вночі 3 листопада у Сєвєродонецьку тіло іншого чоловіка, ймовірно, не пов’язане з убивством голови фракції "БПП" у Сєвєродонецькій міськраді Сергія Самарського.

Про це повідомила в коментарі Радіо Свобода прес-секретар обласної прокуратури Ганна Зикова.

«Було виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Було встановлено, що це місцевий мешканець. Зараз встановлюються можливі свідки та очевидці даної події. Проте прокуратура не може сказати, що дана особа є свідком вбивства депутата… Прокуратура не пов’язує ці два вбивства. Бо це не політик, а звичайний громадянин», - зазначила Зикова.

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За її словами, тіло виявили неподалік місця загибелі депутата.

Як повідомляв УНІАН, Самарського знайшли сьогодні о 00.30 ночі з ознаками насильницької смерті, в нього розбито голову. Точну причину смерті поліція поки не називає, оскільки триває робота судових медиків.

Начальник відділу у зв’язках з громадськістю Головного управління МВС в Луганській області Тетяна Погукай заявила, що головною версією вбивства Самарського розглядається його політична діяльність.