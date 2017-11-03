У Дніпровському районі Києва поліція затримала чоловіка з гранатою
18:29, 03 листопада 2017Інциденти
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За словами Крищенка, такі "знахідки" столична поліція виявляє фактично кожного дня.
Чоловіка затримала поліція / фото УНІАН
У Дніпровському районі Києва поліція затримала чоловіка з гранатою. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Головного управління Національної поліції України у місті Києві Андрій Крищенко.
«Буквально кілька годин тому затримали в Дніпровському районі чоловіка. У нього була граната – знайшли», - заявив він.
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За словами Крищенка, такі «знахідки» столична поліція виявляє фактично кожного дня.
Раніше повідомлялося, що у Києві пасажир таксі викинув з вікна гранату.
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