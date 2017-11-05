На узбіччі у Києві виявили авто з трупом чоловіка

На Столичному шосе біля узбіччя перехожі виявили автомобіль, в якому був труп чоловіка. Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

За попередньою інформацією, чоловік загинув насильницькою смертю. Зараз на місці працюють оперативники, кінологи та слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, в одному з будинків на вулиці Полярній у Києві виявили труп зв‘язаного чоловіка з ознаками сильного побиття. Близько 23:00 до правоохоронців звернулась жінка, яка повідомила, що протягом 4 діб не може вийти на зв‘язок із колишнім чоловіком. Згодом тіло чоловіка знайшли за місцем його проживання.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, кінологи, оперативні співробітники Оболонського УП та патрульні поліцейські.