В синцях і зі зв'язаними руками: у Києві знайшли вбитого у власній квартирі чоловіка

У Києві 4 листопада в квартирі на вулиці Полярній правоохоронці виявили тіло 45-річного чоловіка зі зв'язаними руками і ногами. На тілі загиблого численні синці від побоїв. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

"Вчора близько 23:40 на спецлінію "102" зателефонувала 41-річна місцева мешканка і повідомила, що четвертий день не може зв'язатися з колишнім чоловіком. Тому вона разом зі свекрухою навідалась до його квартири, де виявив господаря мертвим. При цьому зазначили, що в квартирі все перевернуто", – йдеться в повідомленні.

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На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи Оболонського та Головного управлінь поліції.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за п. 6 ч. 2 ст. 115 ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України. Обставини події встановлюються.

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