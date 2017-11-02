Повернення на місце кривавої ДТП: Зайцеву в ланцюгах привезли із СІЗО до центру Харкова (відео)

Опубліковано відео, як підозрювану у жахливій ДТП у центрі Харкова, під час якої загинули шість осіб, Олену Зайцеву доставили зі слідчого ізолятора на місце трагедії заради проведення слідчого експерименту.

"Проводився слідчий експеримент для уточнення свідчень підозрюваної", - зазначив слідчий Ігор Волков, слова якого передає 057.

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Крім того, на слідчому експерименті повинні були встановити швидкість машин. При цьому водія автомобіля "Фольксваген Туарег" не було.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткнення з "Фольксвагеном" автомобіль "Лексус" вилетів на тротуар, де стояли люди. В результаті ДТП загинули шестеро людей.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

20 жовтня суд постановив взяти під варту на два місяці 20-річну Зайцеву, яка керувала «Лексусом». За версією слідства, у матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії.

У прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що Зайцева під час скоєння ДТП перебувала під дією опіатів.

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