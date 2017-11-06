"Собак приспали, щоб не видали стрільця": свідок помітив цікаву деталь у районі вбивства Окуєвої (відео)

Журналістам удалося розшукати чоловіка, який першим побачив Аміну Окуєву, яка вмирала, та пораненого Адама Осмаєва.

Станіслав мешкає неподалік від місця розстрілу чеченської родини. Він чув звуки стрілянини та бачив машину, по якій цілив убивця, передає ТСН.

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Чоловік переконаний, що до нападу ретельно готувалися. Адже того вечора в районі сталося дещо незвичне.

"Тут постійно сидить зграя собак, а в той вечір їх не було, наступного вечора знову були. Я говорив поліції, що їх перед терактом приспали, щоб вони не заважали. Щоб не видали стрілка", - розповів Станіслав.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня автомобіль добровольців АТО Окуєвої і її чоловіка Осмаєва, колишнього командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва, обстріляли на залізничному переїзді в Глевасі (Київська область). Окуєва загинула, її чоловік отримав поранення.

1 листопада Аміну Окуєву поховали поруч з її командиром Ісою Мунаєвим.