На Мінському масиві у Києві загорілася дев'ятиповерхівка, загинув чоловік (відео)

У Києві внаслідок пожежі з житлового будинку евакуйовано 26 мешканців, один чоловік загинув. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління ДСНС України у Києві. Інформація про пожежу в одній із квартир 9-поверхового житлового будинку (проспект Рокосовського, 3-в) надійшла сьогодні зранку.

Читайте такожТри пожежі і 10 спалених авто: ЗМІ розповіли про жарку ніч в Одесі (фото, відео)«На місце події негайно прибули рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилось, займання виникло в однокімнатній квартирі. Під час гасіння пожежі вогнеборці вивели по сходовій клітинці на безпечну відстань 25 осіб. За допомогою драбини з 2-го поверху вивели жінку. В кімнаті, де виникла пожежа, рятувальники виявили тіло чоловіка 1960 року. О 10.08 займання було ліквідовано. Внаслідок пожежі кімната вигоріла повністю», - йдеться у повідомленні. Причина виникнення пожежі з’ясовується.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Києві під час гасіння пожежі у відселеній будівлі знайшли труп.