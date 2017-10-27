У Києві під час гасіння пожежі у відселеній будівлі знайшли труп

У Києві вночі під час гасіння пожежі у відселеній будівлі рятувальники виявили тіло чоловіка. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в м. Києві.

Зазначається, що о 1:14 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на першому поверсі триповерхової відселеної будівлі, що на вул. Еспладна, 32, виникла пожежа.

Рятувальники на місці події встановили, що полум’я розповсюдилось на другий і третій поверх, також загорілась покрівля. Загальна площа пожежі становила 120 кв. м.

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Під час гасіння пожежі на другому поверсі рятувальниками було виявлено труп чоловічої статі.

О 3:23 пожежу було локалізовано, а о 3:55 – повністю ліквідовано.

На місці пожежі працювали 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 44 осіб особового складу.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня на території лісництва у Святошинському районі Києва було знайдене муміфіковане тіло людини.