Екс-міністр економіки України прокоментував пограбування у кав'ярні Києва (відео)

В одній з кав'ярень Києва пограбували товариша екс-міністра економіки України Сергія Терьохіна. Про це колишній урядовець розповів журналістам, передає ТСН.

У ЗМІ повідомили, що пограбували самого Терьохіна. Однак він запевнив, що сам він не постраждав й розповів обставини пограбування.

Читайте такожНа Львівщині у чоловіка викрали картин на 150 тисяч

"Ми сиділи з другом, пили каву. І ви бачите, як це "класно" відбулося. У друга стояла валізка. І ці люди, схожі на вихідців з Кавказу, поки вони ходили навкруг, ми пили каву. Коли ми розраховувались, друг подивився на свою валізку, а її вже не було. Дівчата, які біля нас сиділи, сказали, що ці підозрілі люди залишили якусь валізку. Виявилось, що це валізка друга. Викрали гроші – 6,5 тисяч гривень. Дякувати Богу, не викрали картки та інше. Ми попросили у менеджера закладу записи відеокамер, поліцію не викликали", розповів екс-урядовець.

Терьохін сам передав відео з камер спостереження для викладення до Мережі, щоб застерегти громадян й показати, які пограбування можуть бути технічними та невимушеними.

"Чому я це виклав – з однієї причини. Зараз багато крадіїв і вони дуже досвідчені. Тому я і виклав відео до Мережі, щоб люди були обережними", - зазначив Терьохін.

Як повідомляв УНІАН, в одному з кафе у центрі Києва невідомі обікрали відвідувачів, якими виявилися екс-голова Головного контрольного управління Адміністрації президента Анатолій Балюк і колишній міністр економіки Сергій Терьохін.