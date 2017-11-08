У Житомирській області на трасі під час руху загорілася вантажівка (фото)

Вчора у Житомирській області на ходу прямо на трасі загорілася вантажівка. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Читайте такожНа Сумщині поліція затримала водія вантажівки, який не помітив, як насмерть збив хлопчикаЯк зазначається у повідомленні, 7 листопада о 17:36 до Служби порятунку «101» Пулинського району надійшло повідомлення про займання вантажного автомобіля «ЗіЛ-130», що сталося на автотрасі " Пулини - Нова Борова".

Власник машини спочатку намагався ліквідувати пожежу самотужки за допомогою вогнегасника, однак це йому не вдалося і він викликав фахівців.

Коли пожежні прибули на місце події, полум’я вже охопило моторний відсік та частково кабіну водія. Вже о 17:50 рятувальникам вдалося оперативно локалізувати пожежу, а за півгодини - ліквідувати. Вогонь знищив моторний відсік та пошкодив кабіну водія.

Точну причину загоряння та суму збитків наразі встановлюють фахівці.