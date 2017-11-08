Рятувальники локалізували пожежу в центрі Києва

14:27, 08 листопада 2017
Інциденти
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Пожежа спалахнула о 9.56 на першому поверсі чотириповерхової будівлі, у приміщенні ресторану. 

Зараз на місці працюють 83 чоловіки особового складу ДСНС / фото nashkiev.ua

Пожежу на площі 700 кв. м в будівлі ресторану на вулиці Жилянській, 37 в Києві локалізовано.

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Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, роботи щодо ліквідації пожежі тривають.

Зараз на місці події працює вже 20 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки і 83 чоловіки особового складу.

Як повідомляв УНІАН, пожежа спалахнула о 9.56 на першому поверсі чотириповерхової будівлі, у приміщенні ресторану. Займання сталося на кухні, у вентиляційній системі, з подальшим розповсюдженням полум’я на 2-й поверх будинку.

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Теги: #пожежа в центрі Києва#пожежа в ресторані на Жилянській