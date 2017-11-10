Чергова ДТП в Харкові: внаслідок зіткнення двох маршруток постраждали десятеро пасажирів (фото)

У Харкові внаслідок зіткнення двох маршруток постраждали 10 пасажирів, у тому числі три дитини. Про це повідомив директор Департаменту зв’язків із громадськістю та ЗМІ Харківської міськради Юрій Сидоренко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожПовернення на місце кривавої ДТП: Зайцеву в ланцюгах привезли із СІЗО до центру Харкова (відео)За його відомостями, зіткнення автобусів "Богдан", що їхали за маршрутами №302 та №278, сталося сьогодні, 10 листопада, на Новоіванівському мосту в Харкові.

Сидоренко зазначив, що внаслідок зіткнення до лікарні швидкої та невідкладної допомоги доставили 10 людей, у тому числі трьох дітей віком 8, 10 та 17 років.

"Начебто важких немає. Зараз усіх постраждалих оглядають", - написав Сидоренко.

У відділі комунікації ГУНП України в Харківській області підтвердили інформацію про зіткнення маршруток. За відомостями поліції, госпіталізували дев'ять людей.