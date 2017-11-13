У центрі Львова "мінували" статую Матері Божої

У Львові чоловік надав неправдиву інформацію щодо закладення вибухівки на проспекті Свободи.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції України у Львівській області.

«О 15.00 на оперативну лінію «102» зателефонував чоловік і повідомив, що біля статуї Матері Божої на проспекті Свободи у Львові він «заклав три кілограми тротилу». Поліцейські обстежили територію - небезпечних та підозрілих предметів не виявили», - йдеться у повідомленні.

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Разом з тим, правоохоронці ідентифікували людину, яка повідомила про мінування.

«Встановлено, що телефонував у поліцію і надав неправдиве повідомлення 40-річний львів’янин», - додали в главку поліції.

Повідомляється, що чоловіка запросили у відділ поліції для проведення першочергових слідчих дій. Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 259 («Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності») КК України.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від двох до шести років.