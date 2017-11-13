Затримані вчора у Києві чоловіки із вибухівкою могли готувати теракт – Нацполіція

Начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко припускає, що вилучену вчора в авто в Києві вибухівку, ймовірно, готували для скоєння теракту.

Про це Крищенко заявив в ефірі «112 Україна».

«Одна з версій - це підготовка терористичного акту. Вибухівка, на щастя, не була закладена, і поки що в нас немає відомостей, де і коли вони збиралися це зробити. Але, з іншого боку, у них не було якихось приладь для рибальства або інших засобів, тому ми все-таки підозрюємо, що ця вибухівка планувалась для скоєння кримінального злочину», - заявив він.

За словами Крищенка, під час спрацювання вибухового пристрою біля приміщення телеканалу «Еспресо» на вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва, що сталося 25 жовтня, потужність вибуху становила до 1 кг в тротиловому еквіваленті.

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«Тут - 6,5 кг вибухівки, це значно потужніше, тому всі можуть самі зрозуміти, які могли б бути наслідки», - зауважив він.

Крищенко зазначив, що були затримані молоді люди 1990-го та 1991-го років народження, які приїхали до столиці із Закарпаття.

«Поки що вони дають розрізнені свідчення, які навіть виглядають неправдоподібно, з ними ще працюють слідчі», - сказав він.

Начальник київської поліції додав, що на сьогодні процесуальні керівники прокуратури вивчають кримінальну справу і можливість перекваліфікації злочину – до підготовки скоєння теракту.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада ввечері у Києві спецпризначенці затримали автомобіль із вибухівкою.

«На парковці торгового центру на Осокорках у Дарницькому районі співробітники полку поліції особливого призначення помітили підозрілий автомобіль Volkswagen, у салоні якого перебували двоє осіб», - йшлося у повідомленні поліції.

Під час його огляду поліцейські виявили у багажнику рюкзак, у якому було п‘ять брикетів пластиду загальною вагою 6,5 кг та 10 електродетонаторів.