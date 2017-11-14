У Києві хлопцеві проломили голову (відео)

УВАГА! Відео містить шокуючі кадри! Не рекомендується до перегляду людям зі слабкою психікою і вагітним!

У столиці на вулиці Корольова, 9, хлопцеві пробили голову. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє "Київ оперативний".

Читайте такожНа Майдані незалежності в Києві побили американського дипломата

"На Корольова, 8, хлопцеві пробили голову. Його госпіталізували, але в реанімації він так і не отямився", - йдеться у повідомленні.

Розшукуються всі, хто що-небудь бачив, оскільки хлопця знайшли вже в такому стані.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі поліцейському вистрілили в голову, він у важкому стані перебуває в реанімації.