У Києві хлопцеві проломили голову (відео)
11:22, 14 листопада 2017Інциденти
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Хлопець перебуває у реанімації, він так і не отямився.
УВАГА! Відео містить шокуючі кадри! Не рекомендується до перегляду людям зі слабкою психікою і вагітним!
У столиці на вулиці Корольова, 9, хлопцеві пробили голову. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє "Київ оперативний".
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"На Корольова, 8, хлопцеві пробили голову. Його госпіталізували, але в реанімації він так і не отямився", - йдеться у повідомленні.
Розшукуються всі, хто що-небудь бачив, оскільки хлопця знайшли вже в такому стані.
Як повідомляв УНІАН, в Одесі поліцейському вистрілили в голову, він у важкому стані перебуває в реанімації.
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