ДТП у Харкові: мати постраждалої вагітної дівчини хоче для Зайцевої довічного ув'язнення

Жанна Власенко, яка, перебуваючи на шостому місяці вагітності, постраждала в страшній аварії в Харкові, вже намагається сидіти самостійно і розмовляє.

"Вона повністю при свідомості, вже намагається сидіти самостійно, днями ми розширимо їй руховий режим і постараємося перевести у вертикальне положення", – кажуть лікарі, слова яких передає "Стіна".

За словами матері дівчини Раїси Бромот, Жанна почувається нормально.

"Донька вже розмовляє, почуваэться нормально, з дитиною, слава Богу, все добре.

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Їй поки не дозволяють вставати, і лікарі ніяких довгострокових прогнозів не дають. Але ми сподіваємося, що вона швидко піде на поправку. Про аварію вона зовсім нічого не пам'ятає", – повідомила вона.

За словами мами потерпілої, за весь час, поки Жанна перебувала в реанімації, ніхто з родичів підозрюваної у ДТП Олени Зайцевої з нею не зв'язувався.

"Я не знаю про другого учасника ДТП, вважаю, що винна Зайцева, – каже жінка. – Це вона летіла на червоне світло. Покарання одне: хочу для неї довічного ув'язнення", – додала жінка.

Нагадаємо, 18 жовтня в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова відбулося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

20 жовтня суд взяв на два місяці під варту Зайцеву. 6 листопада підозру у скоєнні ДТП оголосили Дронову.