Моторошна ДТП у Харкові: з'явилася детальна формула аварії (інфографіка)

Журналісти вирішили показати одне з відео з камер спостереження, на якому зафіксовано смертельну ДТП на вулиці Сумській у Харкові 18 жовтня, експерту-математику Дмитру Багрію, щоб розрахувати приблизну швидкість Lexus у момент зіткнення.

Він взяв за відрізок відстань з початку розділювальної смуги на площі Конституції і до точки, де і сталося зіткнення Lexus і Volkswagen, передає 0512.

"За початкову точку відліку беремо момент, коли Lexus порівнявся з розміткою розділювального острівця. На камері Triolan при цьому відображається час 20:43:37. Зміна з 36-ї секунди на 37-ю відбувається за 7 кадрів до цього. Враховуючи, що відео записано у форматі 25 кадрів за секунду, один кадр відповідає 0,04 с, а 7 кадрів, відповідно, 7*0,04 = 0,28 с.", - підрахував Багрій.

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Час початкової точки: 20:43:37,28. У момент зіткнення на камері відображається 20:43:45. Зміна 44-ї секунди на 45-у відбувається на 16 кадрів раніше. Тобто час зіткнення: 20:43:45,64.

Отже, Lexus подолав розглянуту ділянку за 45,64 - 37,28 = 8,36 секунд. Вимірявши на карті пройдену відстань - 240 метрів, отримаємо середню швидкість: 240/8,36 = 28,7 м/с, що відповідає 103 км/ч.

Враховуючи, що перед зіткненням Lexus трохи уповільнився (судячи зі спрацьовування стоп-сигналів), максимальна швидкість на цій ділянці була набагато вищою від середньої.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткнення з "Фольксвагеном" автомобіль "Лексус" вилетів на тротуар, де стояли люди. В результаті ДТП загинули шестеро людей.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

20 жовтня суд постановив взяти під варту на два місяці 20-річну Зайцеву, яка керувала «Лексусом». За версією слідства, у матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії.

У прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що Зайцева під час скоєння ДТП перебувала під дією опіатів.

УВАГА! Відео містить криваві кадри, не рекомендується до перегляду вагітним і людям зі слабкою психікою!