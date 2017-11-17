У Вінниці через вибух гранати в багатоповерхівці загинув учасник АТО
Чоловік кілька місяців тому повернувся з зони АТО, ніхто з мешканців дев’ятиповерхівки не постраждав.
У Вінниці внаслідок вибуху гранати у квартирі багатоповерхівки загинув 27-річний чоловік, який нещодавно повернувся з зони проведення АТО. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Вінницької області, інформація про вибух в одній з квартир на п’ятому поверсі житлового будинку надійшла сьогодні о 7.31.
У відомстві зазначили, що попередньо, трагедія сталась внаслідок вибуху гранати, але остаточно це буде встановлено після проведення експертиз.
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Після локалізації пожежі у одній з кімнат був виявлений мертвим чоловік. Загиблим виявився 27-річний вінничанин. Чоловік кілька місяців тому повернувся з зони АТО.
Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (вбивство) з додатковою кваліфікацією нещасний випадок.
Ніхто з мешканців дев’ятиповерхівки, де стався вибух, не постраждав.
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