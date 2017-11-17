У Житомирі п'яний оперуповноважений чинив опір патрульним

У Житомирі затримано оперуповноваженого управління захисту економіки в Житомирській області, який у нетверезому стані не зупинив свій автомобіль на вимогу патрульних поліцейських та чинив їм опір. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Житомирської області, у четвер, 16 листопада, за ухвалою Корольовського районного суду Житомира, з метою доставки до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, зловмисника було затримано.

Зазначається, що наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

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У відомстві розповіли, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення оперуповноваженим опору працівникам патрульної поліції здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) КК України.

В прокуратурі нагадали, що у вересні цього року оперуповноважений, перебуваючи поза службою, керуючи автомобілем TOYOTA AVALON у стані алкогольного сп’яніння, не зупинився на законну вимогу працівників патрульної поліції у Житомирі, вчинивши активний опір.

Після того, як оперуповноважений не прийшов на виклик слідчого, його запідозрили у злочині за ч. 2 ст. 342 та оголосили у розшук.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк від трьох до шести місяців, або ж обмеження волі на строк до чотирьох років, або позбавлення волі на строк до двох років.

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