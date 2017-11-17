На Житомирщині горіло приміщення, де під одним дахом розмістилися два магазини

Вчора на Житомирщині у Романівському районі горіло приміщення, де під одним дахом розмістилися два магазини. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 16 листопада об 11:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в селі Печанівка Романівського району. Продавець крамниці відчула їдкий запах диму. Перевіряючи, що сталося, вона побачила задимлення в кімнаті, де знаходився котел, та сповістила пожежних.

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Коли вони прибули на місце події, з'ясувалося, що полум’ям охоплена покрівля дерев’яної будівлі на площі 50 кв. м, де під одним дахом розмістилися два магазини - продуктовий та господарчих товарів. Керівник гасіння пожежі оцінив обстановку та залучив на допомогу додатково ще один пожежний автомобіль.

Вже о 12:30 пожежу було локалізовано, а о 14:25 – ліквідовано. Внаслідок цієї надзвичайної події загиблих та травмованих не виявлено. Вогонь устиг знищити 70 кв. м покрівлі та майна на такій же площі.Сума збитків встановлюється.

За попередніми даними, причиною пожежі стало неправильне влаштування та несправність нагрівального твердопаливного котла.

Раніше у центрі Києва спалахнула масштабна пожежа в житловому будинку.