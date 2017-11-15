У центрі Києва спалахнула масштабна пожежа в житловому будинку (відео)

У центрі Києва на вул. Панаса Мирного, 8 пізно увечері у вівторок, 14 литопада, виникла масштабна пожежа. Про це повідомляє dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook.

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За попередньою інформацією, пожежа почалася з квартири на 9 поверсі і охопив площу близько 100 квадратних метрів.

"Попередньо, загорілася квартира на 9 поверсі. Вогнем охоплено близько 100 кв. м. Полум'я дуже швидко розповсюдилася по всьому даху. На місці працює оперативний штаб ДСНС, близько 60 чоловік особового складу, 2 автодрабини, колінчастий підйомник, патрульна поліція, кілька бригад швидкої допомоги", - сказано в повідомленні.

Подробиці події і детальна інформація про наявність постраждалих уточнюються.