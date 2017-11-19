"Це було затримання": у поліції прокоментували "викрадення" жінки в Києві

У поліції прокоментували "викрадення" жінки біля супермаркету в Києві. У коментарі "24 каналу" у прес-службі Нацполіції заявили, що це було не викрадення, а затримання. Детальну інформацію правоохоронці не надали. Вони відзначили, що це таємниця слідства.

"Інформація про викрадення людини не підтвердилася, це було затримання. Але поки слідство не розголошує жодних даних", - розповіли в поліції.

Момент викрадення на відео - після 11:00

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося відео, на якому видно, як невідомі чоловіки заштовхують жінку в машину і їдуть.