"Це було затримання": у поліції прокоментували "викрадення" жінки в Києві

13:20, 19 листопада 2017
Інциденти
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Раніше в мережі з'явилося відео, на якому видно, як невідомі чоловіки заштовхують жінку в машину і їдуть.

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У поліції прокоментували "викрадення" жінки біля супермаркету в Києві. У коментарі "24 каналу" у прес-службі Нацполіції заявили, що це було не викрадення, а затримання. Детальну інформацію правоохоронці не надали. Вони відзначили, що це таємниця слідства.

"Інформація про викрадення людини не підтвердилася, це було затримання. Але поки слідство не розголошує жодних даних", - розповіли в поліції.

Момент викрадення на відео - після 11:00

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося відео, на якому видно, як невідомі чоловіки заштовхують жінку в машину і їдуть.

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Теги: #викрадення жінки#затримання жінки