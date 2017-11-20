У Дніпрі вщент згорів склад-магазин сантехніки

На вихідних у Дніпрі вигорів дощенту склад-магазин сантехніки. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.

Одноповерхова будівля спалахнула близько четвертої ранку. Рятувальники кажуть, що магазин був вкритий легкозаймистими матеріалами, тож горів, наче смолоскип.

Вогонь знищив дах, перекриття і товар. Загалом - 140 квадратних метрів. Причини встановлюють правоохоронці, проте не виключають підпал.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві рятувальники ліквідували пожежу в недобудованій триповерхівці біля складу магазину кераміки «Агромат».