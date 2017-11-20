У Дніпрі вщент згорів склад-магазин сантехніки
11:32, 20 листопада 2017Інциденти
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Рятувальники кажуть, що магазин був вкритий легкозаймистими матеріалами.
У Дніпрі згорів склад-магазин сантехніки / скріншот
На вихідних у Дніпрі вигорів дощенту склад-магазин сантехніки. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.
Одноповерхова будівля спалахнула близько четвертої ранку. Рятувальники кажуть, що магазин був вкритий легкозаймистими матеріалами, тож горів, наче смолоскип.
Вогонь знищив дах, перекриття і товар. Загалом - 140 квадратних метрів. Причини встановлюють правоохоронці, проте не виключають підпал.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві рятувальники ліквідували пожежу в недобудованій триповерхівці біля складу магазину кераміки «Агромат».
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