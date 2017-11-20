У Дніпрі невідомий обстріляв групу людей (фото)

В Індустріальному районі Дніпра сьогодні вночі невідомий відкрив стрілянину, внаслідок якої поранено чотирьох чоловіків.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

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"Встановлено, що до групи осіб під’їхав невідомий та здійснив декілька пострілів. В результаті чоловіки отримали кульові поранення, з якими були доставлені до лікарні. Один з них – в тяжкому стані", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з місця пригоди поліція вилучила гільзи калібру 12 мм. Зараз на місці події працюють слідчі. Встановлюються всі обставини злочину.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 15 (замах на злочин) та ч. 2 п. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області невідомий з вогнепальної зброї поранив трьох чоловіків. Постраждалі перебувають у лікарні. Стан їхнього здоров'я лікарі оцінюють як задовільний.