СБУ затримала організатора фінансованих росіянами псевдопротестних акцій на Заході України

Співробітники Служби безпеки України затримали у Луцьку організатора псевдопротестних акцій у західних регіонах, які фінансувалися російськими кураторами.

Як повідомляє прес-центр СБУ, спецслужба задокументувала черговий факт організації російськими кураторами псевдопротестних акцій, спрямованих на штучну дестабілізацію соціально-політичної та криміногенної ситуації у західних регіонах України.

"СБУ встановила причетність мешканця Львівської області до організації та проведення замовних "мітингів" у Львівській, Рівненській та Київській областях. Правоохоронці задокументували, що зловмисник отримував від російських спецслужб вказівки та спеціально розроблені інструкції щодо проведення псевдопротестних акцій", - наголошується у повідомленні.

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Так, досудовим слідством здобуто докази, що фейкові акції фінансувалися російськими кураторами. На проведення однієї "акції" виділялося від 4 до 10 тис. доларів США.

У прес-центрі СБУ зазначили, що організатор збирав групи з малозабезпечених громадян, контролював виготовлення та розповсюдження агіток із закликами виходити на мітинги, які підбурювали населення до масових безладів.

На Рівненщині, зокрема, кремлівськими пропагандистами був розроблений сценарій штучних протестів для "боротьби з бурштиновою мафією" з акцентом начебто на неконтрольованість владою видобутку бурштину.

"У разі ігнорування вимог "мітингувальників", вони, за сценарієм, мали вимагати повної автономії регіону", - зазначається у повідомленні.

Співробітники рівненського управління СБУ встановили місце перебування зловмисника та затримала його у Луцьку на орендованій квартирі.

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили засоби зв’язку, що використовувались для координації з іноземними кураторами, та виявили переписку з інструкціями.

Громадянину України оголошено про підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. За рішенням суду його взято під варту.