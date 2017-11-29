Дві жінки на Дніпропетровщині хотіли відправити українок у сексуальне рабство до Росії (фото, відео)

Поліція Дніпропетровської області у пункті пропуску "Гоптівка", що на україно-російському кордоні, затримала двох жительок Дніпропетровщини, які намагалися переправити в Російську Федерацію для роботи повіями двох дівчат.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області, затримання відбулося у ніч з 28 на 29 листопада.

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Зловмисниць затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру за ст. 149 КК України (торгівля людьми).

Крім того, встановлено, що затримані входили до групи з 5 осіб, які протягом 2016-2017 років переправляли малозабезпечених та одиноких мешканок Дніпропетровської та Запорізької областей у сексуальне рабство до Росії.

Зазначається, що оперативним шляхом співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Дніпропетровській області встановили ще 9 українок, які могли стати потенційними жертвами злочинної групи. Всіх жінок зловмисниці знаходили за оголошеннями про роботу, розміщеними в мережі Інтернет. Їм обіцяли працевлаштування в сфері обслуговування: офіціантками, посудомийками, автомийницями тощо.

Під час обшуків в автомобілі організаторки групи поліцейські виявили 6 тротилових шашок, гранату Ф-1, запал, димову шашку, сигнальні ракети та 294 патрони до автомату Калашникова.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами).