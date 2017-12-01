На Одещині затримано групу підлітків, підозрюваних в умисному вбивстві

В Ізмаїлі Одеської області затримано чотирьох осіб, які скоїли розбійний напад та умисне вбивство.

Читайте такожУ центрі Одеси на вулиці знайшли мішок з мертвим чоловікомЯк повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, 30 листопада затримано групу осіб, у тому числі двох неповнолітніх, які скоїли вбивство, розбій та викрадення автомобіля.

«Здійснюючи превентивну діяльність, інспектори сектору патрульної поліції зупинили автомобіль «ВАЗ-2109», водій якого порушив правила дорожнього руху. На прохання поліцейських надати документи на транспортний засіб, водій сказав, що документів немає, а машину він взяв покататись у знайомого», - розповіли в главку.

Підозру викликав і той факт, що ні водій, ні троє пасажирів не змогли пояснити, звідки у них у салоні плазмовий телевізор.

Усіх чотирьох доставили до відділу поліції для встановлення особи.

По базі даних поліцейські знайшли прізвище та адресу проживання власника автомобіля й виїхали до нього додому.

«У будинку горіло світло, однак двері ніхто не відкрив. Через сусідів правоохоронці встановили родичів господаря і з їхньою допомогою увійшли до помешкання. Всередині поліцейські побачили безлад і сліди крові, а в одній із кімнат виявили тіло 64-річного господаря», - розповіли у відділі.

На місце викликали слідчо-оперативну групу та судово-медичного експерта. В ході проведення першочергових слідчих дій встановлено, що потерпілий запросив у гості двох дівчат 25 і 18 років. Через деякий час вони відкрили вхідні двері своїм знайомим - юнакам 16 і 17 років, із якими заздалегідь домовились.

Потім зловмисники напали на господаря будинку. Побили його металевим прутом, заволоділи його мобільним телефоном, планшетом і плазмовим телевізором, після чого сіли в автомобіль потерпілого та поїхали з місця події. Від отриманих тілесних ушкоджень пенсіонер помер.

За вказаними фактами порушено кримінальні провадження, передбачені п.6 ч.2 ст.115 ("умисне вбивство"), ч.3 ст.289 ("незаконне заволодіння транспортним засобом") та ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу.

Всіх зловмисників затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.