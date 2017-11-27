В Одесі заарештовано активіста, підозрюваного в травмуванні начальника обласної поліції під час протесту в Міському саду

Приморський районний суд Одеси взяв під цілодобовий домашній арешт активіста Ігоря Бея, якого підозрюють в участі в масових заворушеннях під час протесту проти забудови Літнього театру і вирубки понад 100 дерев, що відбувся 18 листопада в Міському саду, а також завданні травми під час цих подій начальнику Головного управління Національної поліції в Одеській області генералу Дмитру Головіну.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про запобіжний захід суд прийняв сьогодні, 27 листопада. Цілодобовий домашній арешт визначено терміном на 54 дні. Бею інкримінують ст. 294 (масові заворушення) УКУ.

Представник прокуратури наполягав на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час засідання суддя зачитав витяги з допиту Головіна, який було проведено підлеглим генерала. Зі свідчень Головіна випливає, що 18 листопада в Міському саду були, в тому числі «радикально налаштовані» молоді люди, які вели себе агресивно, висловлювалися нецензурною, ображали правоохоронців тощо. У Міському саду відбулися сутички протестувальників з поліцією, під час яких травму голови дістав Головін.

«Згідно з медичною довідкою, рвана рана шкіри голови, струс мозку, внутрішньочерепний крововилив», - зачитав суддя. Яким саме чином отримано тілесне ушкодження, Головін не знає, тому що не бачив, хто саме і який предмет в нього кинув. Водночас він вказує, що впізнав лідера організації «Вуличний фронт» Дем'яна Ганула і активіста Сергія Стерненка, який «ударив мене ногою в коліно».

Адвокат 21-річного Бея заявила, що клопотання прокуратури побудовано на загальному описі подій 18 листопада, і немає доказів того, що її підзахисний організовував масові заворушення. Водночас вона зазначила, що молода людина під час акції протесту справді кинула балончик з фарбою, яким збиралася писати проукраїнські гасла, але цілилася в невідомих, що провокували заворушення. Адвокат наголосила, що підозрюваний самостійно, без отримання повістки прийшов у поліцію на допит, а також сьогодні до суду, хоча знає, що його знайомих Стерненка і Ганула вже заарештували.

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Під час засідання активіст визнав, що кинув балончик з фарбою. Однак він стверджує, що зробив це не цілеспрямовано в Головіна.

Під час обрання запобіжного заходу кілька людей заявили про готовність взяти Бея на поруки. Це, зокрема, депутат Верховної Ради Юрій Левченко, депутат Одеської міської ради Ольга Квасницька (фракція «Самопоміч»), керівник громадської організації «Зелений лист» Владислав Балинський, громадський активіст Сергій Гуцалюк.

Заслухавши сторони, після майже 4-годинного перебування у дорадчій кімнаті, суд відмовив прокуратурі в клопотанні про тримання в СІЗО, а також бажаючим взяти активіста на поруки.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада в центрі Одеси відбулися сутички між правоохоронцями та активістами, які протестували в Міському саду проти забудови території Літнього театру і вирубки у зв'язку з цим більш як 100 дерев. У поліції заявили, що внаслідок сутичок постраждали понад 20 правоохоронців, в числі яких начальник регіонального главку генерал Дмитро Головін, якому розбили голову.

23 листопада Приморський райсуд Одеси на два місяці заарештував без права внесення застави лідера громадської організації «Вуличний фронт» Дем'яна Ганула, якого звинувачують в організації та участі в масових заворушеннях під час акції протесту в Міському саду.

24 листопада той самий суд заарештував активіста Сергія Стерненка на два місяці з альтернативою застави в понад 600 тис. грн, які вніс голова Одеської ОДА Максим Степанов.