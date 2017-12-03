Трагедія на Житомирщині: у вогні загинуло двоє дітей

У Житомирській області в результаті пожежі в дерев'яному житловому будинку загинуло двоє дітей.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДСНС України в Житомирській області.

Пожежа виникла 2 грудня о 23:43 у селі Стрижівка Коростишівського району. В 00:05 рятувальниками пожежу було локалізовано, а в 02:40 - ліквідовано.

У будинку проживали три особи. В результаті пожежі загинуло двоє дітей.

Як згодом уточнили в прес-службі відомства, загинуло двоє дітей 2004 та 2016 років народження, яких батьки залишили без нагляду.

Рятувальники також з'ясували, що інтенсивному поширенню вогню сприяли пізній дзвінок і доступ кисню всередину будинку, який стався в результаті того, що селяни, намагаючись допомогти, розбили скло у вікні.

За фактом смерті дітей правоохоронцями відкрито кримінальне провадження.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада в селі Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області під час пожежі загинули двоє малолітніх дітей.