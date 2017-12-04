На Закарпатті у кювет з'їхав автобус, який віз в Італію 42 людини (фото)
18:18, 04 грудня 2017Інциденти
1339 0
Автобус, який потрапив у ДТП, витягала техніка рятувальників. Причина та інші деталі інциденту не повідомляються.
У Закарпатській області автобус з'їхав у кювет / фото ДСНС України в Закарпатській області
У Закарпатській області пасажирський автобус з'їхав у кювет.
Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, в автобусі перебувало 42 пасажири, вони прямували з Одеси в Барі (Італія). Ніхто з них не постраждав.
Через деякий час фірма-перевізник надіслала інший транспорт і люди продовжили шлях.
Автобус віз в Італію 42 людини / фото ДСНС України в Закарпатській області
Автобус, який потрапив у ДТП, витягала техніка рятувальників. Причина та інші деталі інциденту не повідомляються.
Раніше повідомлялося, що у Львівській області перекинувся автобус з двадцятьма пасажирами, є постраждалі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter