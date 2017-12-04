На Закарпатті у кювет з'їхав автобус, який віз в Італію 42 людини (фото)

У Закарпатській області пасажирський автобус з'їхав у кювет.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, в автобусі перебувало 42 пасажири, вони прямували з Одеси в Барі (Італія). Ніхто з них не постраждав.

Через деякий час фірма-перевізник надіслала інший транспорт і люди продовжили шлях.

Автобус, який потрапив у ДТП, витягала техніка рятувальників. Причина та інші деталі інциденту не повідомляються.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області перекинувся автобус з двадцятьма пасажирами, є постраждалі.