На Львівщині перекинувся автобус з членами хорового колективу: постраждало десять осіб
Водій автобуса EOS, який слідував зі Львова до міста Трускавець, на повороті не впорався з керуванням і транспортний засіб з‘їхав з дороги та перекинувся у кювет.
На Львівщині пасажирський автобус, який перевозив учасників «Галицького хору», під час руху злетів з дороги і перекинувся у кювет, постраждало десять пасажирів.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції області, дорожньо-транспортна пригода сталася 3 грудня о 16.05 у селі Рудники Миколаївського району.
Водій автобуса EOS, який слідував зі Львова до міста Трускавець, на повороті не впорався з керуванням і транспортний засіб з‘їхав з дороги та перекинувся у кювет.
На момент аварії у салоні перебувало двадцять пасажирів, десятеро з них отримали травми і були доставлені до медичних закладів з тілесними ушкодженнями та травмами різного ступеню тяжкості.
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П‘ятьох постраждалих госпіталізовано у хірургічне відділення районної лікарні, ще п’ятьом пасажирам – надавалася допомога у травмопунктах Львова.
Всі обставини ДТП встановлюються.
За повідомленням прес-служби ДСНС у Львівській області, минулої доби, 3 грудня, у зв’язку з погіршенням погодних умов та сильним снігопадом, на автошляхах області працювали підрозділи ДСНС, які надавали допомогу у буксируванні транспортних засобів. Упродовж доби рятувальники витягли із снігових заметів 58 транспортних засобів, серед яких два рейсові автобуси міжміського сполучення з пасажирами, автомобіль швидкої допомоги та 51 вантажівка.