В Одесі підліток потрапив під машину
14:21, 07 грудня 2017Інциденти
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Дитина вибігла з трамвая і потрапила під позашляховик.
Дитину госпіталізували / фото pravda.lutsk.ua
В Одесі навпроти головного корпусу Педагогічного університету відбулося ДТП за участю пішохода. Про це повідомляє 048.ua з посиланням на патрульну поліцію.
Зазначається, що водій позашляховика "Сузукі" скоїв наїзд на хлопчика, який вискочив із салону трамвая на проїжджу частину. Дитину госпіталізували.
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Раніше повідомлялося, що в Дніпрі маршрутка збила чоловіка на пішохідному переході.
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