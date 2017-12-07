В Одесі підліток потрапив під машину

В Одесі навпроти головного корпусу Педагогічного університету відбулося ДТП за участю пішохода. Про це повідомляє 048.ua з посиланням на патрульну поліцію.

Зазначається, що водій позашляховика "Сузукі" скоїв наїзд на хлопчика, який вискочив із салону трамвая на проїжджу частину. Дитину госпіталізували.

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Раніше повідомлялося, що в Дніпрі маршрутка збила чоловіка на пішохідному переході.