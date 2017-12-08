Смерть 12-річного хлопчика у лікарні на Львівщині: медиків визнали винними (відео)

Експертна комісія МОЗ визнала, що лікарі Жидачівської районної лікарні занапастили життя 12-річного хлопця. У смерті Романа Кулака тепер винуватять одразу вісьмох медпрацівників.

Влітку батько привіз сина до медиків, бо той скаржився на біль. Хлопця лікували інфекціоніст, хірург та педіатр – від отруєння та теплового удару, йдеться в сюжеті ТСН.

Узгодженості дій між лікарями не було, тепер вони перекладають відповідальність один на одного. Рома провів у лікарні 12 годин – за цей час йому ставало все гірше, однак ніхто не встановив правильного діагнозу. "Нічого не насторожило. Подумали, може, панкреатит. Можливо, гастрит", - зізнався хірург.

Коли дитині стало зовсім зле, з районної лікарні його вирішили перевести до львівського ОХМАДИТУ. Експерт цієї лікарні каже, що аналізував дії колег з районної лікарні та не побачив помилок під час надання допомоги. "Смерть є невідворотною, бо це летальна патологія", - переконаний професор кафедри дитячої хірургії національного медичного університету імені Богомольця Василь Притула.

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Такі трактування урвали терпець батькові, котрий перейшов на крик. "Можна цей фарс припинити? Візьміть автомат і розстріляйте мене! Не треба перевертати на мою дитину", - обурився він.

Чоловік переконаний, що експерт прикриває своїх коллег, адже висновок судово-медичної експертизи чітко вказує причину смерті – заворот кишківника. А це не смертельна патологія – вона потребує лише вчасного хірургічного втручання. Дорогоцінний час було втрачено, тому врятувати дитину ніхто не зміг – через через тромбоз судин і знекровлення тканини кишківника відмерли.

Батько Володимир Кулак переконаний, що історію хвороби його дитини переписали після смерті. Ці невідповідності помітили і члени комісії – записи виправлялися, не відповідали хронології тощо. Медики не розуміють, що в лікарні не зробили рентгену та не викликали консультантів, натомість працювали настільки повільно.

Тож одностайним голосуванням було визначено, що дії лікарів Жидачівської районної лікарні не відповідали стандартам та протоколам медичної допомоги. Чи будуть кадрові висновки, головний лікар відповідати не хоче, щонайменше по гарячих слідах. Проте вже відомо, що медичний вердикт стане ґрунтом для подальшого розслідуванням кримінально справи, котра порушена за статтею про лікарську халатність.