На Донеччині прикордонники знайшли схованку з російськими боєприпасами

Прикордонники виявили схованку із протитанковою зброєю в Донецькій області. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

Зокрема.ю у схованці знаходилися 27 осколкових та кумулятивних пострілів до станкового протитанкового гранатомета СПГ-9 з додатковими пришвидшувальними зарядами, а також дві реактивні протитанкові гранати РПГ-26.

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Згідно з повідомленням, судячи з маркування, боєприпаси виготовлені в Росії.

"Знахідку передали представникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій з метою подальшої утилізації", - йдеться в повдіомленні.

У прикордонній службі припускають, що найімовірніше знайдена зброя та боєприпаси могли призначатися для диверсійних дій, тож пошуки її «власника» тривають.

Нагадаємо, раніше Українська сторона СЦКК повідомила, що бойовики мінують Донбас боєприпасами російського виробництва. Українська сторона СЦКК у цьому зв’язку заявляє, що на території України знайдені міни ніколи не вироблялись і до Збройних сил не поставлялись, тому й не могли бути захопленими «трактористами» чи «добутими у шахтах Донбасу».