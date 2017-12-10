У Львові в магазині помер військовий інструктор зі США

У Львові в приміщені магазину сьогодні, 10 грудня, помер 21-річний іноземець. Про це повідомили УНІАН у відділі комунікації Нацполіції області.

Як повідомляється, сьогодні, 10 грудня, до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із магазинів по вулиці Лемківській раптово помер 21-річний іноземний громадянин. На місці події працює слідчо-оперативна група, призначено ряд експертиз, встановлюються обставини смерті чоловіка.

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Як повідомили УНІАН у Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України (м.Львів), у неділю вранці, в магазині Львова, під час перебування у звільненні, помер 21-річний військовослужбовець Збройних сил США, який перебував у складі місії військових інструкторів у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон).

Наразі всі причини та обставини смерті військовослужбовця-іноземця – встановлюються.

Раніше стало відомо, що у Львові вибухівкою пошкодили польський туристичний автобус.