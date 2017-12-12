Журналіст розповів подробиці конфлікту військових зі спробою вбивства на Харківщині

Заступник командира 92-ї окремої механізованої бригади Дмитро Бізонич заявив, що його намагався вбити командир бригади Володимир Кокорев.

Військова прокуратура порушила справу за статтею 115 (замах на вбивство) за заявою Дмитра Бізонича, пише на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

"Згідно із заявою, Кокорев нібито наказав двом підлеглим схопити Бізонича, потім намагався вдарити його ножем, потім хтось нібито вдарив його по голові залізним стільцем, а потім Бізонич вирвався й втік. Зараз він у лікарні", - пише Бутусов.

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Журналіст зазначає, що за версією захисників Кокорева, відбулося з'ясування стосунків між офіцерами у позаслужбовий час на території лазні. Бізонич при цьому перебував у відпустці. Захист запевняє, що ніякої загрози для життя заступника комбрига не було, як і замаху на вбивство. Адвокати також зазначають, що події відбувалися за наявності свідків - інших військовослужбовців.

Кокорева на період розслідування відсторонено від виконання обов'язків.

"Судячи за попередніми даними джерел у військовій прокуратурі, конфлікт Кокорева з Бізоничем дійсно був, однак навряд чи буде доведено замах на вбивство, найбільш ймовірна кваліфікація - завдання тілесних ушкоджень", - йдеться у його повідомленні.

Причиною конфлікту нібито стало, за словами прихильників Кокорева, отримання інформації Бізоничем про те, що Кокорев збирається замінювати його на посаді заступника потилу, а також низка конфліктів з питань, пов'язаних з матеріальним забезпеченням.

"Обидві сторони кажуть, що причиною конфлікту стало отримання інформації про причетність опонента до зловживань", - зазначив Бутусов.

Також журналіст додав, що Кокорев - новий командир бригади, Бызонич був призначений за колишнього комбрига Ніколюка.