Конфлікт військових на Харківщині: комбриг 92-ї омбр заперечує, що намагався вбити свого заступника

Командир 92-ї бригади Володимир Кокорєв заперечує інформацію про те, що він намагався вбити свого заступника в ніч з 6 на 7 грудня. Про це він сказав в коментарі "Громадському радіо".

За його словами, в зазначений період у нього не було конфлікту з заступником. Кокорєв повідомив, що сьогодні спілкувався з усіма своїми заступниками, вони доповідали йому про стан справ і він не розуміє про що йдеться.

Він зауважив, що ні поліція, ні військова прокуратура його не допитували. За словами Кокорєва, він продовжує виконувати службові обов’язки.

На запитання журналіста чи є Кокорєва заступник з прізвищем на літеру «Б» він сказав, що такого заступника у нього немає.

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Разом з тим в матеріалі «Вісника Чугуївщини» від 25 лютого 2017 року повідомляється про Дмитра Бізонича, заступника командира 92-ї окремої механізованої бригади.

Коли журналісти вдруге зателефонували до Кокорєва, щоб перепитати, чи може, все-таки є у нього заступник Дмитро Бізонич, той відповів, що відпочиває і запропонував поспілкуватися в понеділок.

Співробітниця прес-служби поліції Харківської області Оксана Колмикова не підтвердила, але і не спростувала інформацію про подію. Вона зазначила, що матеріали — в прокуратурі.

Раніше повідомлялося, що у Харківській області комбриг намагався вбити свого заступника. Командир бригади нібито спробував вдарити підполковника ножем, але той ухилився. Після старший за званням наказав двом бійцям вбити свого заступника, а сам пообіцяв обставити це як дезертирство.

Отримавши кілька ударів, потерпілий зміг піднятися, вибити двері і втекти.