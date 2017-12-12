Українців немає серед постраждалих під час вибуху на газовій станції в Австрії

Українців немає серед постраждалих під час вибуху на газорозподільній станції в Австрії.

Про це йдеться в Twitter Департамента консульської служби Міністерства закордонних справ України.

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«Консул повідомляє про відсутність українців серед постраждалих під час вибуху на газовій станції в Австрії», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, щонайменше одна людина загинула в результаті потужного вибуху на газорозподільній станції австрійської нафтогазової компанії OMV біля міста Баумгартен-ан-дер-Марх, на схід від Відня. 18 осіб дістали поранення. Всього на станції працювали 50 людей.

За інформацією поліції, причиною вибуху і пожежі на найбільшій газорозподільній станції Австрії став технічний збій.