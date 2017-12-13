У Херсоні просто посеред зали очікування на вокзалі впала гігантська люстра (фото)
12:33, 13 грудня 2017Інциденти
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За інформацією місцевих ЗМІ, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
Причини падіння люстри поки невідомі / Facebook Igor Evsikov
У Херсоні на залізничному вокзалі впала величезна люстра. Судячи з фото, яке опублікував у Facebook користувач соцмережі Ігор Євсіков, це сталося просто посеред залу очікування.
Причини падіння люстри поки невідомі. За інформацією місцевих ЗМІ, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
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