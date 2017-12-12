На Львівщині зірваний буревієм шифер впав на голову підлітку

У Трускавці Львівської області 11 грудня під час буревію лист шиферу, який зірвало з даху будинку, травмував 17-річну місцеву жительку.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, випадок стався близько 18.00 на вул. Стебницькій, яка проходить через центр міста неподалік від бювету мінеральних вод.

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Зазначається, що сильні пориви вітру зірвали з даху житлового будинку шифер, який впав на голову 17-річній місцевій жительці.

Постраждалу госпіталізовано в нейрохірургічне відділення Дрогобицької міської лікарні, у неї діагностовано закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, різану рану голови.

Всі обставини події встановлюються, про інцидент повідомлено в правоохоронні органи.