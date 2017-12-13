У Києві розгорнулася детективна історія довкола зникнення чоловіка: шахраї хотіли продати його квартиру у центрі за $45 тисяч (фото)

Поліція затримала групу шахраїв при спробі незаконно продати київську квартиру за підробленими документами за 45 тисяч доларів. Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

Історія розпочалася зі звернення до Шевченківського управління поліції 20-річного киянина щодо зникнення його 49-річного батька – власника трикімнатного житла на вулиці Саксаганського.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України із додатковою кваліфікацією - зникнення безвісті.

За словами сина, розшукуваний вів асоціальний спосіб життя, часто вживав алкогольних напої. У помешканні, крім батька, були прописані його колишня дружина та неповнолітній син, але жінка із дитиною жили в іншому місті. Враховуючи ці обставини, раніше чоловік свою домівку не залишав.

Правоохоронці встановили, що розшукуваний не зник, а його таємно забрав племінник із товаришами.

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"Проаналізувавши всі зібрані матеріали, працівники поліції зробили висновок про умисел зловмисників щодо заволодіння квартирою "зниклого безвісти". Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та розпочали оперативні і слідчі дії для документування правопорушення", - розповів начальник Головного управління Нацполіції у місті Києві Андрій Крищенко.

Зрештою поліцейські зупинили оборудку чотирьох зловмисників в офісі нотаріуса після підписання договору продажу трикімнатної квартири на вулиці Саксаганського за 45 тисяч доларів США. Правоохоронці вилучили гроші та підроблені документи: довідку про зареєстрованих у квартирі осіб, у якій значилося, що неповнолітніх у помешканні не зареєстровано, і фальшивий паспорт власника помешкання.

Попередньо встановлено, що організатором продажі квартири виступив 27-річний уродженець Одеської області. Крім 36-річного племінника – одесита, активно брали участь в оборудці його 45-річний земляк та 32-річний уродженець Житомирської області. Їм загрожує від 5 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Власник квартири плутається у свідченнях і погано розуміє ситуацію. Тепер ним опікується син.