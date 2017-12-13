В Овручі на Житомирщині автомобіль смертельно травмував велосипедистку

Вчора у місті Овруч Житомирської області автомобіль смертельно травмував велосипедистку. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області. Як зазначається у повідомленні, аварія сталася вчора близько 8 ранку.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Daewoo Lanos, 59-річний житель Овруча, скоїв наїзд на велосипедистку, яка рухалась назустріч автомобілю та раптово виїхала на смугу зустрічного руху.

Внаслідок аварії велосипедистка, 51-річна місцева жителька, загинула на місці події.

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Усі обставини трагедії нині з’ясовуються у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Раніше шкільний автобус потрапив у ДТП на Житомирщині.