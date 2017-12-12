Шкільний автобус потрапив у ДТП на Житомирщині, є жертви (фото)

Внаслідок зіткнення автобуса зі школярами та автомобіля BMW-520 поблизу с. Веселівки Коростенського району Житомирської області одна людина загинула, п’ятеро травмовані.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій поліції Житомирської області, ДТП сталася 11 грудня близько 16.30 на 111 км автодороги Виступовичі-Житомир.

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За попередньою інформацією, 56-річний водій автомобіля BMW-520, рухаючись у напрямку м. Коростеня, не впорався з керуванням транспортним засобом та виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з автобусом ТАТА БАЗ. Внаслідок чого керманич легковика, житель обласного центру, від отриманих травм загинув на місці пригоди, п'ятеро пасажирів автобуса отримали травми. Загрози їх життю немає.

Згодом четверо дітей, віком 8, 11, 14 та 15 років, додатково звернулись за медичною допомогою: у них діагностовано забої різних частин тіла та призначено амбулаторне лікування.У поліції зазначили, що в автобусі на момент аварії знаходилось 16 дітей різного віку та 28-річна вчителька місцевої школи. Її з тілесними ушкодженнями було доставлено до хірургічного відділення лікарні. Дітям було надано медичну допомогу на місці без госпіталізації.

На місці події працювали слідчо-оперативна група Коростенського відділу поліції та Головного управління Нацполіції в області.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває з’ясування всіх обставин події.